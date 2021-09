Covid in Sicilia, netto calo dei nuovi contagi: 226. Il bollettino di oggi 

27/09/2021 17:20:00

Ormai lo sappiamo: il lunedì i numeri del Covid sono sempre buoni. E quindi anche questa settimana i contagi scendono, e di tanto.

A fronte di 12.277 tamponi processati, sono 227 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Sicilia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 72, mentre le persone attualmente positive sull’isola sono 16.833.

Prosegue il calo della curva dei contagi nell'Isola: rispetto a lunedì scorso si registra un -56% di nuovi positivi.

In lieve aumento il numero dei ricoverati in ospedale, come spesso accade nel post weekend a seguito del minor numero di dimissioni. I pazienti in area medica sono 543, 9 in più rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 72 (-1) e nelle ultime 24 ore non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Palermo: 83.164 (73), Catania: 73.926 (50), Messina: 33.640 (2), Siracusa: 23.049 (39), Ragusa: 19.585 (20), Trapani: 19.498 (17), Caltanissetta: 17.651 (14), Agrigento: 17.098 (4), Enna: 9.138 (8).