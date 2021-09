  Ponte sul fiume Arena, fissata e subito rinviata la consegna dei lavori

27/09/2021 06:00:00

MAZARA DEL VALLO – E dopo la diffida, indirizzata all’ex Provincia di Trapani, qualche giorno fa, dall’amministrazione cittadina, fu giorno e fu mattino, e dopo ciò arrivò il verbo: “Il Libero Consorzio Comunale di Trapani – ha annunciato, appena il 22 settembre scorso, il sindaco, Salvatore Quinci – ci ha comunicato che nel pomeriggio di giovedì 23 settembre, si procederà alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Arena all'impresa risultata aggiudicataria”.

‘HABEMUS PONTEM’ ? – Ma quando mai. Fatto l’annuncio, il ‘diavolo’ ha nascosto subito il coperchio, mettendoci un'altra volta lo zampino perché dell’attesissima ‘consegna lavori’ non s’è vista manco l’ombra. E dire che i presupposti facevano ben sperare. Almeno a leggere la nota stampa diramata dall’amministrazione cittadina, pareva che i rapporti tra i due enti locali: LCC e Comune fossero tornati nell’alveo della normalità: “Abbiamo concordato con i vertici dell’ex Provincia – proseguiva il comunicato – che dopo la consegna formale dei lavori ci riuniremo in Comune per una conferenza di servizio con la direzione dei lavori per fare il punto della situazione. Con i vertici del Libero Consorzio affronteremo anche i temi della sicurezza del percorso alternativo e dell'illuminazione”. E invece, di normale, al momento, pare non esserci ancora nulla.

DA SETTEMBRE AD OTTOBRE – “Ieri (23 settembre n. d. a.) – ha detto il sindaco, nel corso di un incontro con gli operatori dell’informazione convocato in mattinata al Palazzo di Città – era prevista la consegna formale dei lavori di manutenzione straordinario dal Libero Consorzio comunale di Trapani all’impresa aggiudicataria, ma le parti hanno convenuto un rinvio di 15 giorni per due questioni tecniche manifestate dall’impresa”.

DUE LE MOTIVAZIONI: Primo ostacolo: “La necessità che il ponte sia reso completamente non transitabile dal Libero Consorzio, prima della consegna – ha aggiunto Quinci – in quanto nonostante l’ordinanza ed il transennamento alcuni pedoni, ciclisti e centauri hanno continuato a transitarvi”; il secondo motivo è dato, invece, dalla “necessità dell’impresa di ottenere dal Comune alcune piccole aree, adiacenti al ponte, quali aree di cantiere per il deposito di attrezzi e mezzi. L’incontro con l’impresa e la direzione dei lavori che abbiamo avuto in Comune – ha proseguito il sindaco – ed il collegamento in video conferenza con il segretario generale del Libero Consorzio dr. Scalisi e con i tecnici provinciali ci ha consegnato una certezza: i lavori inizieranno in ottobre per concludersi contrattualmente entro 300 giorni anche se abbiamo chiesto e in questo senso abbiamo registrato la disponibilità dell’impresa, affinché i lavori si concludano entro l’inizio dell’estate prossima”.

NESSUN PASSAGGIO PARZIALE SUL PONTE – “Il crono programma degli interventi sul ponte ci sarà consegnato tra quindici giorni – ha continuato il primo cittadino – ma alla nostra richiesta di consentire anche durante i lavori un passaggio se pur parziale, i tecnici e l’impresa ci hanno già anticipato che vista la pericolosità del ponte ciò non sarà possibile a salvaguardia della pubblica incolumità”.

IL PRIMO ‘COMPLEMESE’ – Intanto si avvicina lo spettro del primo mese di chiusura del ponte sul fiume Arena, che cadrà molto probabilmente senza l’atteso avvio dei lavori. Se prima, infatti si parlava di ‘avvio dei lavori’, adesso si dice che, ad essere consegnato tra 15 giorni sarebbe “il crono programma”. Ricordiamo che l’attraversamento fluviale è stato chiuso, per motivi di sicurezza, lo scorso 13 settembre con provvedimento del Libero Consorzio comunale di Trapani.

IL PERCORSO ALTERNATIVO – “Sul fronte della nostra richiesta, attraverso una diffida, di mettere in sicurezza da subito il percorso alternativo – ha detto il sindaco – il Libero Consorzio ha preso degli impegni precisi. Abbiamo analizzato il percorso in ogni sua parte ed il LCC ha assicurato che da oggi integrerà la cartellonistica verticale con le indicazioni anche catarifrangenti e da lunedì procederà alla posa di asfalto nei punti critici e protezione dei tratti pericolosi. Entro due settimane – ci è stato assicurato – che la strada alternativa sarà sicura. L’Anas ci ha inoltre assicurato altri interventi nei tratti di loro competenza”.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – In considerazione del forte disagio in cui versano i residenti di contrada Bocca Arena per la chiusura del ponte, l’amministrazione comunale ha attivato, con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, Autoservizi Siberiana, servizi integrativi dedicati al popoloso quartiere. Oltre al servizio scuolabus garantito dal Servizio Pubblica Istruzione, è stato attivato un servizio di trasporto pubblico locale scolastico dedicato agli studenti abbonati che frequentano gli istituti scolastici di contrada Affacciata e che collegherà Bocca Arena la cittadella scolastica di contrada Affacciata, con partenza dalle ore 7,40 dalla via Margi e ritorno alle ore 14,15 dal quartiere Affacciata.

Altri due servizi di trasporto sono stati attivati ma solo su prenotazione. Il primo, feriale e diurno, con partenza alle ore 9 sempre dalla via Margi e ritorno alle ore 13 dalla scalinata di piazza Mokarta; partenza alle ore 15 dalla via Margi e e ritorno alle ore 19 dalla scalinata di piazza Mokarta.

Il secondo, serale e notturno del venerdì e sabato, con partenza alle ore 22,30 dalla via Margi e ritorno alle ore 1 dalla scalinata di piazza Mokarta. Per questi due servizi la prenotazione va fatta con congruo anticipo telefonando al numero 0923909817 o attraverso il link: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/contact/autobus_quarara .

Alessandro Accardo Palumbo

