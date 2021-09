In Sicilia salgono i casi di Covid, ma calano i ricoveri. La situazione aggiornata 

28/09/2021 17:30:00

Salgono i casi, calano i ricoveri. E' questa la fotografia del Covid oggi, 28 Settembre 2021, in Sicilia.

Sono 553 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.351 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 2,7% (ieri era 1,8%). Ieri erano stati 227 i nuovi positivi su 12.277 tamponi processati. Sono 13, invece, i nuovi decessi ma, come comunica la Regione, si riferiscono tutti ai giorni precedenti, mentre calano ancora i ricoveri: - 19 (di cui 2 in terapia intensiva). Tanti guariti 776.

Attualmente ci sono 16.597 positivi di cui 526 in ricovero ordinario, 70 in terapia intensiva e 16.001 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 273.900, mentre i decessi a 6.805. Da inizio pandemia sono state 297.302 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.



A livello provinciale, sono 11 i nuovi positivi registrati a Palermo, 306 a Catania, 100 a Messina, 25 a Siracusa, 19 a Ragusa, 38 a Trapani, 5 a Caltanissetta, 18 ad Agrigento e 31 a Enna.