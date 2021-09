   Covid. La Sicilia si prepara alla zona bianca. Trapani tocca i 400 morti

28/09/2021 06:00:00

La Sicilia si prepara alla zona bianca, che arriverà quasi certamente il 4 ottobre. I dati sono in continuo, netto, calo nell’isola, settimana dopo settimana.



"La settimana appena conclusa conferma e rafforza la tendenza al rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi". Certifica, ad esempio, l'Ufficio statistica del Comune di Palermo.Nella settimana conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 3377, il 23,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 29,1%. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 3,6% al 3,1%.



I ricoveri in una settimana sono sono diminuiti di 151 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 28 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 26 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 48% in meno rispetto ai 50 della settimana precedente).

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è dell'8,1%, mentre è del 14,5% in regime ordinario, quindi sotto la soglia della zona gialla che è del 10 e del 15%.



Il numero dei guariti (272734) è cresciuto di 7318 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 92% (90,5% domenica scorsa).

Le persone decedute nella settimana sono 92 (contro le 116 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 49, dice il comune di Palermo.

Complessivamente le persone decedute sono 6785, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (come la settimana scorsa).

“Solo” 200 casi in Sicilia

Ormai lo sappiamo: il lunedì i numeri del Covid sono sempre buoni. E quindi anche questa settimana i contagi scendono, e di tanto, secondo quanto è emerso dal bollettino di ieri..

A fronte di 12.277 tamponi processati, sono 227 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Sicilia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 72, mentre le persone attualmente positive sull’isola sono 16.833.

Prosegue il calo della curva dei contagi nell'Isola: rispetto a lunedì scorso si registra un -56% di nuovi positivi.

In lieve aumento il numero dei ricoverati in ospedale, come spesso accade nel post weekend a seguito del minor numero di dimissioni. I pazienti in area medica sono 543, 9 in più rispetto , mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 72 (-1) e nelle ultime 24 ore non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, dall’inizio della pandemia (tra parentesi i nuovi casi) secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Palermo: 83.164 (73), Catania: 73.926 (50), Messina: 33.640 (2), Siracusa: 23.049 (39), Ragusa: 19.585 (20), Trapani: 19.498 (17), Caltanissetta: 17.651 (14), Agrigento: 17.098 (4), Enna: 9.138 (8).

400 morti in provincia di Trapani

Dall'inizio della pandemia in provincia di Trapani sono morte per Covid 400 persone. E' il dato che emerge dall'ultimo bollettino dell'Asp, aggiornato al 27 settembre.



Diminuiscono di poco, rispetto a venerdì, gli attualmente positivi. Calano i ricoveri, ma ci sono state tre nuove vittime del Covid nel fine settimana.



Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino di venerdì.

Alcamo 153 (+11); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 60 (+6); Castellammare del Golfo 48 (+13) ; Castelvetrano 67 (+3) ; Custonaci 15; Erice 122 (+10), Favignana 11; Gibellina 2; Marsala 164 (+8); Mazara del Vallo 75 (-9); Paceco 29 (-5); Pantelleria 22 (-3); Partanna 9; Petrosino 34 (+2); Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 13; Santa Ninfa 5; Trapani 235 (-17); Valderice 42 (-16); Vita 0.



Totale casi attuali positivi: 1125 (-8)

Deceduti in totale 400 (+3)

Guariti totali 18345 (+124)

Ricoverati in terapia intensiva 1 (-3)

Ricoverati nei reparti ordinari 36 (-1)

Tamponi molecolari 700

Tamponi ricerca antigene 247



Il virus in Italia

Sono 1.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.099.

Sono invece 45 le vittime in un giorno (ieri erano state 44).

Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 276.221. Il tasso di positività è del 1,4 %, in aumento rispetto al dato di ieri.

Sono 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 5 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.487 (ieri 3.435), ovvero 52 più di ieri.