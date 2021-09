29/09/2021 08:40:00

Tragedia a Capaci. Un camionista palermitano Giuseppe Costantino di 52 anni, è morto travolto dal suo Tir. L’autotrasportatore finite le operazioni di carico e scarico della merce mentre si trovava in via Guttuso, è andato nella parte posteriore del camion per alcune verifiche.

Il mezzo però si è messo in movimento e lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte. Imdagano i carabinieri della compagnia di Carini.