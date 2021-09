Sicilia. Asu, Pd e Lega sono d'accordo: "Aumentare le ore"

30/09/2021 20:35:00

“L’obiettivo rimane quello della stabilizzazione del personale Asu, ma intanto è necessario destinare all’integrazione oraria le risorse che sono disponibili rispetto allo stanziamento dei 10 milioni stanziati nella legge finanziaria”. Lo ha detto intervenendo in aula all’Ars il capogruppo Pd Giuseppe Lupo.

I lavoratori Asu svolgono funzioni fondamentali nelle pubbliche amministrazioni – ha continuato il parlamentare – e l’eccedenza di ore lavorative a cui spesso sono costretti deve essere opportunamente retribuita. Occorre, quindi, procedere con una ricognizione delle risorse da destinare al pagamento dell’integrazione oraria con i fondi disponibili” ha concluso Lupo.

"Con un mio emendamento supportato da tutto il gruppo parlamentare della Lega, abbiamo proposto di utilizzare immediatamente le somme del bilancio regionale che avevamo destinato alla stabilizzazione degli ASU e che sono rimaste bloccate per l'impugnativa nazionale.



Non ha infatti alcun senso aspettare che si sblocchi lo stallo legislativo, che potrebbe durare anche anni, quando vi sono delle somme comunque già disponibili per dare risposte alle necessità di questi lavoratori e degli enti per cui lavorano.

Abbiamo quindi proposto di utilizzare le somme del bilancio 2021 per aumentare le ore di lavoro o per coprire i costi di quegli enti che già finanziano ore aggiuntive con fondi propri.

Su questo impegno ci è sembrato necessario fare un confronto chiaro sia con il Governo sia con il parlamento e per questo abbiamo posto la pregiudiziale sull'intero disegno di legge proposto dal Governo."

Lo ha dichiarato Marianna Caronia spiegando l'emendamento che ha presentato sull'utilizzo delle somme del bilancio, attualmente bloccate a seguito dell'impugnativa da parte del Governo nazionale per la norma sugli ASU.