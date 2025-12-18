Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Attività dell'Ars
18/12/2025 06:00:00

Sicilia. I veleni della Finanziaria. I franchi tiratori affossano di nuovo il governo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/sicilia-i-veleni-della-finanziaria-i-franchi-tiratori-affossano-di-nuovo-il-governo-450.jpg

I franchi tiratori in ARS ci sono, e appartengono alla maggioranza di centrodestra: a scrutinio segreto hanno bocciato i fondi per le scuole nei capitoli dell’assessorato all’Istruzione guidato da Mimmo Turano. Il ko per l'esecutivo è arrivato grazie al voto segreto richiesto dal gruppo 5 Stelle. Il capogruppo Antonio De Luca (M5S) plaude alla bocciatura: “L’emendamento del governo, che dava più soldi alle scuole private che a quelle pubbliche, è stato bocciato con 33 voti contro 22. L’emendamento stanziava per il 2026 un milione di euro a favore delle scuole pubbliche, a fronte del milione e 300 mila euro previsti per le scuole private.

 


Inaccettabile – commenta De Luca – una norma del genere, specie in un momento in cui le scuole pubbliche mancano praticamente di tutto. È il segnale di un preciso e assurdo indirizzo politico del governo, assolutamente non condivisibile. Se il governo ha intenzione di legiferare in questo modo, non è difficile prevedere che la finanziaria sarà un Vietnam per loro. Speriamo che le prime batoste arrivate con la legge di Bilancio suonino come un campanello d'allarme per Schifani e i suoi assessori, inducendoli a rivedere molte delle norme presenti nel testo di una finanziaria veramente pessima”.

È stato invece approvato un emendamento del M5S alla legge di Bilancio che stanzia 500 mila euro per la piccola manutenzione nelle scuole siciliane. La norma, a firma della deputata Roberta Schillaci, è arrivata dopo l’approvazione di un altro stanziamento: 9 milioni di euro per i prossimi tre anni, destinati al finanziamento dei piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23 dell'11 gennaio 1996.

 

Sgravi per le assunzioni in Sicilia

Il testo dell’articolo 1 prevede per i datori di lavoro un contributo pari al 10% del costo annuale del personale assunto. La percentuale sale al 15% se l’assunzione riguarda una donna o un over 50. Le modifiche sono arrivate dall’opposizione, in particolare da Nello Di Pasquale (PD), Dario Safina (PD) e Roberta Schillaci (M5S).

La riscrittura dell’articolo 1, spiega Schillaci, “mira a incentivare le nostre imprese a reclutare soggetti che difficilmente, dopo aver perso il lavoro, riescono a reinserirsi nel settore produttivo una volta superati i 50 anni. In un tessuto sociale degradato come il nostro, dal punto di vista occupazionale, perdere il lavoro costituisce un grosso problema, ma per gli over 50 è una vera tragedia”.

Per Di Pasquale si tratta di un intervento concreto a sostegno delle imprese e che incentiva le assunzioni: “L’articolo 1 della finanziaria, che prevede una spesa complessiva di 150 milioni di euro, è una misura di grande rilievo perché consente alla Regione Siciliana di riconoscere ai datori di lavoro del settore privato un contributo pari al 10% del costo annuale del personale assunto. Per questa norma ho proposto un emendamento, approvato dall’Aula, che introduce un ulteriore incentivo: un aumento del contributo del 5% per gli imprenditori che assumono donne”.

Soddisfatto anche Safina, che ha rimarcato il valore politico di un percorso avviato da una sua proposta iniziale e sviluppatosi attraverso il confronto in Commissione: “Si tratta di un’idea che ho presentato in Commissione e che, grazie al lavoro di confronto e condivisione, è stata fatta propria da tutte le opposizioni, diventando una delle 23 proposte comuni presentate all’Ars. Oggi quell’impegno unitario si è tradotto in un risultato concreto: l’Aula lo ha approvato”.

Nel dettaglio, a fronte di un’agevolazione del 10% sul costo del lavoro prevista dal governo regionale per le nuove assunzioni in Sicilia, l’Ars ha dato il via libera all’incremento del contributo fino al 15% per le imprese che investono in welfare aziendale, sicurezza sul lavoro e riduzione dell’orario a 35 ore settimanali.
“Parliamo di asili nido aziendali, bonus, servizi per i lavoratori e le loro famiglie: misure che migliorano la vita delle persone e rafforzano la competitività delle imprese – sottolinea Safina. Questo è ciò che abbiamo fatto oggi in Ars: scelte precise, politiche, che parlano di lavoro dignitoso, inclusione e futuro per la Sicilia”, ha concluso.

 

Sostenibilità e ambiente

La deputata Cristina Ciminnisi del M5S ha proposto una norma che promuove la responsabilità ambientale delle imprese: ridurre inquinamento, consumi e sprechi.
“Quando un’azienda fa bene queste tre cose – spiega – costruisce fiducia e reputazione, diventa più rispettata, apprezzata, capace di crescere e quindi più competitiva sul mercato. Si tratta – conclude – di un piccolissimo segnale, ma che costituisce l’inizio di un percorso in cui la sostenibilità diventa parte della cultura d’impresa: un valore da cui le aziende possono trarre vantaggio concreto, non solo un obbligo normativo che discende dalle norme europee”.









Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 