Covid in provincia di Trapani. Nessun ricoverato in rianimazione. Sono 1021 i positivi

30/09/2021 15:02:00

Aumentano, anche se di poco, gli attuali positivi al Covid19 in provincia di Trapani.



Ma le buone notizie che vengono fuori dal bollettino del 30 settembre dell'Asp di Trapani sono due. Non si registrano nuove vittime, e non c'è nessuno ricoverato in terapia intensiva.

Diminuiscono anche i ricoveri in area medica.

Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi la differenza con il bollettino di ieri.

Alcamo 143 (+5); Buseto Palizzolo 2; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 66 (+1); Castellammare del Golfo 43 (+1) ; Castelvetrano 59 (+3) ; Custonaci 14; Erice 108(+5), Favignana 10; Gibellina 1; Marsala 146 (-3); Mazara del Vallo 63 (/); Paceco 32(+3); Pantelleria 14 (-2); Partanna 9; Petrosino 31 (/); Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 9; San Vito Lo Capo 10; Santa Ninfa 5; Trapani 218 (+6); Valderice 31 (-2); Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1021(+16)

Deceduti in totale 403 (+0)

Guariti totali 18550 (+34)

Ricoverati in terapia intensiva 0 (-)

Ricoverati nei reparti ordinari 27 (-2)

Tamponi molecolari 318

Tamponi ricerca antigene 247