Marsala, rinnovato il direttivo della Cisl funzione pubblica

30/09/2021 17:00:00

Rinnovati gli organismi aziendali della CISL funzione pubblica Palermo/Trapani al comune dì Marsala in previsione del Congresso Provinciale che si svolgerà a Palermo il 1 dicembre 2021. L’assemblea degli iscritti ha eletto il nuovo direttivo composto da Magro Giuseppe, Barraco Giacomo, Di Girolamo Leonardo, Valenti Rosalba, Crimi Giuseppe, Indelicato Giuseppe, Titone Ignazio e Marino Antonino. La segreteria sarà guidata da Giuseppe Crimi, con l’ausilio di Giacomo Barraco e Giuseppe Magro.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami alla guida della segreteria aziendale della CISL al comune di Marsala - dichiara Giuseppe Crimi - insieme ai colleghi RSU continueremo il pressing nei confronti dell’A.C. e la Parte Pubblica della delegazione trattante, affinché il salario accessorio degli anni precedenti venga liquidato al personale dipendente avente diritto, così come saremo attenti a verificare che nel prossimo Piano del fabbisogno del personale vengano inserite congrue somme per l’aumento delle ore contrattuali al personale con contratto a tempo parziale”.

“La CISL fp ha già aperto un confronto con l’A.C. sulle criticità che riguardano il personale comunale ed in particolare, sulla contrattazione del salario accessorio, sulla progressione di carriera economica/giuridica, sull’aumento delle ore contrattuali al personale a tempo parziale, per annullare le disuguaglianze economiche nello stesso posto di lavoro e restituire una vita lavorativa dignitosa a tutto quel personale che quotidianamente assicura i servizi alla comunità lilibetana. Sono questi i primi obiettivi che ci poniamo a breve termine, - dichiara Rosario Genco rappresentante territoriale EE.LL. della CISL fp Palermo/Trapani - e nei prossimi giorni notificheremo una nota di diffida alla Parte Pubblica per la liquidazione della Performance relativa agli anni 2019/2020 e la richiesta di una urgente convocazione della delegazione trattante per la ripartizione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021.”