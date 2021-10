Tre trombe d'aria al largo delle coste trapanesi

02/10/2021 19:35:00

Tre piccole trombe d'aria al largo delle coste trapanesi. Si sono sviluppate oggi, nel tardo pomeriggio, in mare tra l'isola di Favignana e la costa da Marsala a Trapani.

Sono giorni di instabilità meteo in tutta la Sicilia, per la giornata di oggi la protezione civile ha previsto l'allerta meteo gialla per il rischio di temporali (che si stanno peraltro verificando) anche in provincia di Trapani.

Le tre trombe d'aria si sono dissolte dopo pochi minuti. Fortunatamente i vortici si sono sviluppati ed esauriti in mare. E l'evento meteorologico fa tornare alla mente la tragedia di pochi giorni fa a Pantelleria dove una tromba d'aria arrivò a toccare terra facendo due morti e 9 feriti.