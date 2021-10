Trapani, Azione Cattolica raccoglie materiale scolastico per 250 studenti

02/10/2021 02:00:00

“Con un quaderno in più, puoi aiutare anche tu”!

Cosi l’Azione Cattolica di Trapani ha voluto invitare anche quest’anno aderenti e non a farsi prossimi alle famiglie in difficoltà con figli in età scolare.

La formazione a 360°, da sempre, è il cuore dell’associazione e l’essere testimoni credibili del Vangelo tra piazze e campanili ha portato l’Azione Cattolica ad avere uno sguardo attento sui bisogni del territorio. Ed è solo grazie alla generosità di tanti e all’impegno di ciascuno, che l’AC diocesana sta permettendo a circa 250 ragazzi di vivere questo anno scolastico con gli “strumenti” necessari per continuare a scrivere le loro pagine di futuro.

“Ci siamo voluti mettere accanto ai ragazzi e alle loro famiglie, ci siamo fatti compagni di viaggio nelle loro difficoltà quotidiane”, così il presidente diocesano Pina Piazza, “abbiamo voluto dare a quanti lo hanno chiesto, un aiuto concreto, segno tangibile di quanto l’Azione Cattolica è radicata nel territorio e fisicamente vicina ai problemi di vita delle persone. Nonostante il periodo tenebroso che stiamo attraversando, da questa iniziativa è risaltato agli occhi di tutti quel desiderio di molti di voler essere luce per chi ha più bisogno, perché la solidarietà, la vicinanza e l’attenzione per gli altri non conoscono limiti né distanze, perché con poco si può fare molto. ”.

Grazie alle associazioni parrocchiali e alle comunità di Alcamo, Maria SS. Addolorata, Maria SS. Del Soccorso - Chiesa Madre e SS. Crocifisso di Castellammare del Golfo, San Silvestro Papa e Maria SS. Consolatrice di Calatafimi-Segesta, San Vito Martire di San Vito lo Capo e Maria SS. Immacolata di Castelluzzo, San Marco di Valderice, Sant’Alberto, Sacro Cuore, SS. Salvatore, Maria SS. Ausiliatrice, San Lorenzo - Cattedrale e Nostra Signora di Loreto di Trapani, Maria SS. Del Carmelo di Buseto Palizzolo, sono stati donati zaini, gomme, colori, astucci, penne, quaderni, righelli, evidenziatori e tanto altro materiale didattico.