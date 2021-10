Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 Ottobre: 402 nuovi casi, scendono i ricoveri

03/10/2021 17:08:00

La Sicilia torna a essere la Regione con più nuovi casi di Covid. I nuovi casi sono stati 402 a fronte di oltre 11.000 tamponi. É quanto si legge nel bollettino di oggi, domenica 3 ottobre 2021, diffuso dal Ministero della Salute. L’incidenza dei casi rispetto ai test effettuati è del 3,53%. Più importante, per certi versi, il costante calo dei ricoveri: altri 31 in meno nei reparti ordinari (siamo scesi sotto 500) e altri 5 in meno in terapia intensiva (siamo a quota 50). Anche oggi sette morti.

Ricapitolando, dunque, abbiamo:

299.622 casi totali

6.846 morti

278.937 guariti

13.839 attualmente positivi

424 (-26) ricoverati in ospedale (3,2%)

50 (-5) ricoverati in terapia intensiva (0,41%)

13.365 (-598) in isolamento domiciliare (96,1%)

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Palermo: 83.699 (39), Catania: 74.951 (168), Messina: 34.109 (31), Siracusa: 23.368 (84), Ragusa: 19.700 (16), Trapani: 19.647 (29), Caltanissetta: 17.732 (21), Agrigento: 17.215 (6), Enna: 9.201 (8).