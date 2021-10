Marsala, sottopassaggio in via Lipari. Molti dubbi in consiglio comunale

03/10/2021 02:00:00

In consiglio comunale a Marsala si continua a discutere dell'eliminazione dei passaggi a livello. Dopo quello di Strasatti, questa volta il dibattito si è incentrato su quello di via Lipari, uno tra i più trafficati e che rimane bloccato per più tempo durante la giornata. Tra i consiglieri comunali sono intervenuti, Rino Passalacqua, Flavio Coppola, critico e contrario al progetto, in quanto ritiene che se non si interviene su quello della stazione non si risolverà la quersione viabilità.

I lavori prevedono una rotonda nei pressi del porticciolo turistico e da qui l'interramento fino all'incrocio con via Mario Gandolfo, dove è previsto anche un sottopasso pedonale. Dalla via Mazara in giù, invece, sono previste tre corsie di marcia: una laterale a senso unico che consente di raggiungere supermercato e stabilimento vinicolo; una a senso unico che torna indietro e consente l’ingresso agli stabilimenti sul lato destro della via Lipari; la terza centrale, a doppio senso di circolazione, che progressivamente si interra in direzione dell’attuale passaggio a livello. Gli altri consiglieri che hanno espresso i loro dubbi Mario Rodriquez, Andrea Marino, Walter Alagna, Pino Ferrantelli.

Il dirigente Mezzapelle ha parlato di un atto di indirizzo che faccia in modo di tenere in considerazione la circolazione presente e delle aziende che insistono nell’area. Secondo Sturiano il progetto ha “gravi carenze progettuali” e ha insistito sulla rotatoria tra via Lipari e via Mazara. Su questa proposta sappiamo però che Rfi non ritiene sia possibile effettuare tecnicamente. Lunedì il consiglio comunale tornerà a discuterne.