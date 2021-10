Al Seliuns di Castelvetrano il tavolo sul recupero della linea ferroviaria fino a Porto Palo

03/10/2021 22:00:00

Un polo museale ferroviario, e il recupero della linea ferroviaria da Castelvetrano a Porto Palo di Menfi per la creazione della ferrovia turistica, è stato al centro del tavolo territoriale avviato al Selinu di Castelvetrano per il percorso che possa puntare alla realizzazione, nell’area del Deposito locomotive della stazione di Castelvetrano.

Tra i partecipanti al tavolo il Comune di Menfi, il Parco Archeologico di Selinunte, il GAL Valle del Belice, il GAC Sole e Azzurro, la Riserva Naturale Orientata della Foce del Belìce e Dune limitrofe, la Rete Museale Belicina, il FAI Gruppo Castelvetrano, la PRO LOCO Selinunte, la Conferenza Internazionale “La Rotta dei Fenici”, il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belìce, il Lions Club Castelvetrano. Sono inoltre intervenuti in collegamento video Alberto Sgarbi, Presidente della Federazione Italiana delle Ferrovie turistiche e Museali, e Anna Donati, Portavoce dell’Alleanza per la Mobilità Dolce. Il Sindaco Alfano ha delineato le motivazioni per la costituzione del tavolo tecnico territoriale.

Il recupero della linea da Castelvetrano a Porto Palo di Menfi è previsto dalla legge nazionale 128/2017, che costituisce vincolo sul sedime e indica una precisa destinazione d'uso, ovvero quella ferroviaria, e si è discusso del ruolo del tavolo territoriale sottolineando come le idee progettuali che saranno esitate e che verranno inoltrate alla Regione Siciliana.

La realizzazione nell’area del Deposito locomotive della stazione di Castelvetrano del Museo ferroviario dinamico, dovrà condividersi con la Regione Siciliana, con Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria delle aree, e con Mercitalia, proprietaria dei rotabili storici.

Altra seduta del tavolo territoriale si terrà a breve e coinvolgerà gli imprenditori locali. Si attiverà nel contempo la fase di redazione e condivisione dei documenti necessari da indirizzare alla Regione Siciliana, in particolare agli assessorati delle Infrastrutture, del Turismo e dei Beni culturali.