Covid. Ultima settimana in zona gialla in Sicilia. Cosa cambierà dall’11 ottobre

04/10/2021 06:00:00

Salvo colpi di scena, comincia oggi l’ultima settimana in zona gialla per la Sicilia.

Dall’11 ottobre si va in zona bianca, se i parametri dei ricoveri si mantengono sotto i limiti anche per questa settimana.



Tra una settimana quindi cadranno le restrizioni, molto timide, della zona gialla, che consistono essenzialmente in due. In zona bianca non sarà più obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto. Meno vincoli nella ristorazione: all’aperto cadrà il limite per il numero di posti al tavolo e resterà il distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi. Per quanto riguarda i tavoli al chiuso (dove però è obbligatorio il green pass), il numero massimo di posti passerà da 4 a 6.

Restano tutte le restrizioni legate al green pass per accedere a musei, teatri, cinema, luoghi di cultura e assistere a fiere, spettacoli ed eventi sportivi anche all’aperto.

Sul fronte vaccini la Sicilia è sempre fanalino di coda in Italia. E’ ancora alta la percentuale di non vaccinati, rispetto alla media nazionale, e negli ultimi giorni la media giornaliera di somministrazioni non ha registrato numeri soddisfacenti.

Bisogna prendere però i piccoli segnali. Un mese fa la percentuale dei non vaccinati in Sicilia era del 35%, oggi è di circa il 24% (la media nazionale è del 16%). Nell’ultimo mese sono stati 500 mila i siciliani che si sono vaccinati con prima dose, soprattutto under 50, complice l’arrivo delle nuove regole sul green pass per i lavoratori. Negli ultimi giorni però si è passati da 22 mila a 9 mila somministrazioni al giorno. Continuando così l’immunizzazione dell’80% dei siciliani arriverà a novembre.

Vaccini in provincia di Trapani

A Marsala, intanto, ha completato la vaccinazione (due dosi o l’unica di Janssen) il 70,29 % della popolazione vaccinabile, mentre il 76,57 ha fatto almeno la prima dose di vaccino. Un dato comunicato dal sindaco con un appello alla vaccinazione.





Più di 25 vaccini somministrati e oltre una trentina di colloqui sul tema della sicurezza della vaccinazione in gravidanza, è il bilancio della prima giornata dedicata a mamme e future mamme della provincia di Trapani, organizzata dall'Asp di Trapani, che si è svolta venerdì 1 ottobre.

L'iniziativa, che ha impegnato le responsabili dell’Unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia e della Struttura complessa di Neonatologia con Utin dell'ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, Laura Giambanco e Simona La Placa, si è svolta nell'hub vaccinale di c.da Cipponeri, dove i medici, in videoconferenza, hanno incontrato anche medici di medicina generali e pediatri di libera scelta della provincia di Trapani sul tema della sensibilizzazione delle donne in gravidanza e quelle in allattamento alla vaccinazione anti-covid.

Un altro incontro è previsto martedì 5 ottobre: un team multidisciplinare di ginecologi, neonatologi, ostetriche e infermieri pediatrici sarà a disposizione delle donne in gravidanza e di neo-mamme per prove teorico-pratiche di allattamento, "Allattiamo insieme". L’incontro si svolgerà alla Cittadella della Salute (Palazzo Quercia), dalle 10 alle 12. Per le prenotazioni: s.antonio.ostetricia@gmail.com.

I dati siciliani

La Sicilia torna a essere la Regione con più nuovi casi di Covid. I nuovi casi sono stati 402 a fronte di oltre 11.000 tamponi. É quanto si legge nel bollettino di domenica 3 ottobre 2021, diffuso dal Ministero della Salute. L’incidenza dei casi rispetto ai test effettuati è del 3,53%. Più importante, per certi versi, il costante calo dei ricoveri: altri 31 in meno nei reparti ordinari (siamo scesi sotto 500) e altri 5 in meno in terapia intensiva (siamo a quota 50). Anche ieri sette morti.

Ricapitolando, dunque, abbiamo:



299.622 casi totali

6.846 morti

278.937 guariti

13.839 attualmente positivi

424 (-26) ricoverati in ospedale (3,2%)

50 (-5) ricoverati in terapia intensiva (0,41%)

13.365 (-598) in isolamento domiciliare (96,1%)

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Palermo: 83.699 (39), Catania: 74.951 (168), Messina: 34.109 (31), Siracusa: 23.368 (84), Ragusa: 19.700 (16), Trapani: 19.647 (29), Caltanissetta: 17.732 (21), Agrigento: 17.215 (6), Enna: 9.201 (8).

Il virus in Italia

Sono 2.968 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 3.312.

Sono invece 33 le vittime in un giorno, sabato erano state 25.

Sono 285.960 i tamponi molecolari e antigenici. Sabato erano stati 355.896. Il tasso di positività è all'1%, in lieve crescita rispetto allo 0,9% di sabato.

Sono 431 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di uno rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 21 (sabato erano 27). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.991, ovvero 66 meno di sabato.