Meteo Trapani. Oggi nubi sparse, domani pioggia e schiarite

Nubi sparse e leggere piogge in questo inizio di settimana in provincia di Trapani. Le previsioni per oggi indicano la presenza di nuvolosità diffusa, ma che non dovrebbe portare a precipitazioni. Cosa che invece succederà domani, martedì 5 ottobre. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Lunedì 4 Ottobre: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperature comprese tra 21 e 27°C. Nel dettaglio: diffusa nuvolosità al mattino, assenza di nubi durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 21°C alle ore 2. I venti saranno forti da Sud-Sud-Est al mattino con intensità di circa 39km/h, al pomeriggio molto forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 41km/h, alla sera forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 34km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5.1, corrispondente a 751W/mq.

Martedì 5 Ottobre: giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, temperatura minima 21°C, massima 24°C. Entrando nel dettaglio, avremo pioggia anche persistente al mattino, pioggia alternata a schiarite al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 23 sarà di 21°C, lo zero termico più basso si attesterà a 3450m alle ore 12 e la quota neve più bassa, 2740m, alle ore 13. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 28km/h, deboli da Sud alla sera con intensità di circa 11km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 11 e sarà di 2110m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 16 con un valore UV di 2.3, corrispondente a 503W/mq.

Mercoledì 6 Ottobre: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 20 e 24°C. Nel dettaglio: nuvolosità innocua al mattino, bel tempo al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 24°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 21 sarà di 20°C. I venti saranno deboli da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 10km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 25km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 4.8, corrispondente a 723W/mq.