Marsala, autobus granturismo rimane incastrato al passaggio a livello di Ponte Fiumarella

Un autobus granturismo è rimasto bloccato mentre il passaggio a livello stava per chiudersi per il transito del treno. E' accaduto pochi minuti fa in contrada Ponte Fiumarella a Marsala. Come potete vedere dalle foto, l'autobus, il cui...