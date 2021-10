Marsala, studentesse aggredite e colpite sull'autobus mentre andavano a scuola 

05/10/2021 09:26:00

Alcune studentesse sono state, questa mattina, aggredite e colpite sull'autobus di linea che le portava a scuola, all'Alberghiero di Via Trapani, a Marsala.

La notizia viene racconta a Tp24 dai giovani presenti e da alcuni genitori, che hanno già avvertito il dirigente e le autorità di quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi stavano appunto andando a scuola in un autobus stipato, come al solito, e un signore di mezza età ha cominciato a rimproverarli perchè non tenevano la distanza di sicurezza, cosa che era impossibile, dato che l'autobus era pieno.

L'uomo, visibilmente alterato, ha cominciato pertanto ad inveire contro un gruppo di ragazze e poi ha anche alzato le mani, colpendo una giovane studentessa al labbro e provocandole una ferita. Le ragazze, spaventate, hanno chiesto aiuto all'autista, che non si è fermato. E sono arrivate a scuola chiamando subito il dirigente, i professori e i genitori.

Oggi tra l'altro all'Abele Damiani di Marsala, istituto che comprende l'Agrario e l'Alberghiero, è già una giornata di tensioni, perchè aumenta la protesta di studenti e personale contro la carenza di aule.