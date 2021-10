Maltempo a Palermo e Trapani. Aerei dirottati e pista allagata

05/10/2021 12:24:00

Il maltempo in corso a Palermo e Trapani crea parecchi disagi per gli aeroporti, con diversi voli che sono stati dirottati.

A Trapani, ad esempio, la pista è allagata.

In particolare, il volo Ryanair diretto a Palermo e proveniente da Venezia è stato addirittura dirottato a Cagliari, proprio perchè era impossibile atterrare a Trapani per l'allagamento della pista. Il Milano - Palermo di Wizz Air è atterrato a Catania.

Altri voli, come il Palermo - Siviglia, sono rientrati dopo il decollo.

Il Trieste - Trapani di Tayaranjet è stato dirottato a Catania.

Gli aerei che ce l'hanno fatto ad atterrare, come il Pantelleria - Palermo, non hanno avuto vita facile. "Non è stato un bel viaggio ..." commentano i passeggeri.