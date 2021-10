Alcamo al voto. Quattro i candidati sindaci: l'uscente Surdi, Bosco, Fundarò e Cassarà 

06/10/2021 06:00:00

Alcamo è chiamata al voto nella giornata di domenica 10 ottobre e lunedì 11, finalmente giunge alla fine questa campagna elettorale anomala, freddina, senza lode e senza infamia.

A partire leggermente avvantaggiato è il sindaco uscente Domenico Surdi, Cinque Stelle e appoggiato da altre due liste, ABC e Surdi Sindaco.

Una sola donna candidata, si tratta di Giusy Bosco, appoggiata dal PD e dall’UDC di Mimmo Turano, che ha avuto l’onestà intellettuale e la schiettezza di dire: "io sono e resto un uomo di centrodestra, in questa tornata elettorale ha deciso di appoggiare la professionista Bosco. Ad elezioni avvenute io di certo non chiederò nulla perché non ho nulla da chiedere”.

Rientra anche la terza lista in sostegno della Bosco, dopo due inammissibilità: quella della sottocommissione elettorale e poi anche il pronunciamento del TAR, viene infine salvata dal CGA.

La lista è quella che fa riferimento a Giacomo Scala, difficile dire Scala cosa sia politicamente: CentrAli? Sicilia Futura? Italia Viva? Di certo è quel politico che dell’ibridismo ne ha fatto la sua politica. In bilico anche con l’UDC dove ha chiesto collocazione per le prossime regionali.

Il centrodestra si presenta con due candidati da una parte Alessandro Fundarò per Fratelli d’Italia, una sola lista, e Massimo Cassarà otto liste. Cassarà è un imprenditore agricolo, esterno al mondo della politica, come la Bosco è alla sua candidatura alla carica di sindaco, l’aiuto elettorale arriverà direttamente dalle liste, alcune delle quali rischiano il raggiungimento del 5%.

I quattro candidati si sono confrontati sui vari temi della città, dai rifiuti all’acqua, dall’agricoltura alle tematiche dell’ambiente, gli alcamesi dovranno decidere se dare continuità al mandato di Surdi, nonostante le note fuoriuscite dal Movimento Cinque Stelle e la fase calante dei grillini in tutte le amministrative che si sono appena concluse.

In Sicilia arriva il tour di Giuseppe Conte, è lui adesso il leader dei pentastellati, toccherà le città siciliane chiamate al voto per la volata finale e Alcamo potrebbe rientrare tra queste tappe.