Maltempo. Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia

06/10/2021 07:00:00

Continua il maltempo in Sicilia, e in provincia di Trapani. Oggi allerta meteo gialla in tutta la Sicilia, come stabilisce il bollettino della protezione civile regionale. In particolare sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Pioggia, meno intensa rispetto a ieri, è prevista anche in provincia di Trapani.



Mercoledì, 6 ottobre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3819m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Giovedì, 7 ottobre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 2539m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.