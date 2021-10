Vaccino Covid, efficacia elevata contro ricoveri. Medici no-vax, prime sospensioni a Trapani

07/10/2021 06:00:00

A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell'efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale, che rimane dell'89%.

Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a sei mesi dalla seconda dose. Mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica) in alcuni gruppi specifici come negli immuno-compromessi o con patologie . Lo afferma il quarto report, a cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute che ha esaminato i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna.

L'efficacia è stata valutata confrontando l'incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli di tempo dopo la seconda dose con quella osservata nei 14 giorni dopo la prima dose, considerato come 'periodo di controllo'.



Le principali conclusioni contenute nel Report indicano che nella popolazione generale a sette mesi dalla seconda dose non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell'89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a sei mesi dalla seconda dose. Nelle persone immunocompromesse si osserva una riduzione dell'effetto protettivo verso l'infezione a partire da 28 giorni dopo la seconda dose. La stima, in questo caso, presenta una variabilità elevata dovuta in parte al ridotto numero di soggetti inclusi in questo gruppo ma anche connessa alla diversità delle patologie presenti in questa categoria.

Nelle persone con più patologie si osserva una riduzione della protezione dall'infezione, dal 75% di riduzione del rischio dopo 28 giorni dalla seconda dose al 52% dopo circa sette mesi.



Diminuisce leggermente, pur rimanendo sopra l'80%, l'efficacia contro l'infezione nelle persone sopra gli 80 anni e nei residenti delle Rsa.

Medici no-vax, prime sospensioni a Trapani

Il cerchio si stringe sui medici no - vax in provincia di Trapani. Sono infatti una quarantina i professionisti per i quali l'Azienda Sanitaria Provinciale ha avviato il procedimento di sospensione. Si tratta di medici, infermieri, tecnici radiologi che non hanno risposto all'invito a vaccinarsi e alla diffida.

A Palermo sono stati sospesi i primi 31 dipendenti e a giorni toccherà a 230 camici bianchi.

La legge approvata ad aprile attribuisce alle Asp il compito delle verifiche sugli elenchi dei sanitari pubblici, privati e convenzionati

non vaccinati, inviato ad aprile dall’assessorato alla Salute. Il primo contatto è un invito a vaccinarsi, il secondo una diffida alla quale, se non si risponde entro cinque giorni, segue la sospensione. In caso di vaccinazione, c'è il reintegro.

In Italia i medici non vaccinati sono i 5%, e la Sicilia ha le stesse proporzioni.



I dati siciliani

Sono 285 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15.697 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende di poco al 1,8% ieri era al 1,9%.

L'isola scende al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 449 c'è la Lombardia al secondo il Veneto con 416 casi.

Gli attuali positivi sono 12.372 con una diminuzione di 996 casi. I guariti sono 1.275 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.868.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 438 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 23 casi, Catania 46, Messina 33, Siracusa 63, Ragusa 23, Trapani 34, Caltanissetta 19, Agrigento 10, Enna 34.



La situazione in provincia di Trapani

Scende sotto quota 800 il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Il bollettino dell'Asp registra 786 positivi al virus. Non ci sono decessi. Nessuno ricoverato in terapia intensiva.

Questi i dati nel dettaglio, tra partentesi la differenza con i dati di ieri.

Alcamo 96 (+4); Buseto Palizzolo 1; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 41; Castellammare del Golfo 53; Castelvetrano 57(-5); Custonaci 8; Erice 88 (-2), Favignana 3; Gibellina 0; Marsala 118 (-19); Mazara del Vallo 64 (+2); Paceco 17; Pantelleria 10; Partanna 10; Petrosino 26; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 6; San Vito Lo Capo 8; Santa Ninfa 5; Trapani 151 (-19); Valderice 17 (-3); Vita 0.

Totale casi attuali positivi:786 (-43)

Deceduti in totale 405 (+0)

Guariti totali 18937 863 (+74)

Ricoverati in terapia intensiva 0

Ricoverati nei reparti ordinari 17 (-2)

Ricoverati in terapia semi-intensiva 7 (+2)

Tamponi molecolari 361

Tamponi ricerca antigene 98

Il virus in Italia

Sono 3.235 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.466.

Sono invece 39 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 50 di ieri. Sono 301.773 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24. Ieri erano stati 322.282. Il tasso di positività è allo 1,1%, in aumento rispetto allo 0,76% di ieri.

Sono 415 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 24 (ieri erano 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.872, 96 meno di ieri