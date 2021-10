Marsala, al via il 5° anno della scuola di formazione all'impegno sociale e politico

09/10/2021 18:45:00

Per il quinto anno consectuivo riparte a Marsala la scuola di formazione all'impegno sociale e politico. A promuoverla come sempre don Francesco Fiorino.

"Le regioni sono, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana - scrive in una nota don Fiorino -. Sono 20 le regioni in cui si divide l’Italia e ognuna di esse possiede poteri e funzioni per governare al meglio il proprio territorio con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, come stabilito dall'art. 114".

Il tema della scuola - "Le regioni possono emanare leggi che riguardano ad esempio l’istruzione, la sanità, il turismo, l’agricoltura. Cinque regioni italiane hanno una maggiore autonomia, cioè sono più indipendenti e libere di emanare leggi speciali per la propria regione; per questo sono dette a statuto speciale, cioè a regolamento speciale. Le regioni a statuto speciale sono la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna. La nostra Regione Siciliana con la sua autonomia e il suo statuto speciale è la tematica che vogliamo approfondire in questo 5º anno della Scuola di formazione all'impegno sociale e politico di Marsala - continua don Fiorino - Tra meno di un anno noi siciliani saremo chiamati a scegliere chi dovrà guidare la nostra splendida Isola. Dobbiamo conoscere meglio come funziona la "macchina regionale" e farla diventare più efficiente. Abbiamo certamente bisogno di politici capaci, competenti e che ascoltino seriamente le necessità del popolo siciliano. La nostra Scuola, organizzata dall’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo e dall’Associazione “Cercasi un fine Onlus”, con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo, è aperta a tutti coloro, giovani e adulti, che sono convinti dell’importanza dello studio, della formazione permanente, del confronto pacato e costruttivo, della condivisione di saperi e di esperienze".



Programma anno 2021 -2022

1. Venerdì 29 ottobre – Le Regioni: dalla Costituzione ad oggi

Relatore: Andrea Piraino, docente di diritto costituzionale

2. Venerdì 26 novembre 2021 – Come funziona la Regione Siciliana

Relatore: Emanuele Villa, già dirigente della Regione Siciliana

3. Venerdì 10 dicembre 2022 – Prendiamoci cura della Sicilia: per una cittadinanza impegnata e propositiva

Relatore: Anna Staropoli, sociologa dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali di Palermo



4. Venerdì 14 gennaio 2022 – La lezione della pandemia: la tutela della salute tra individuo e collettività

Relatore: Vincenzo Antonelli, docente di diritto sanitario



5. Venerdì 21 gennaio 2022. Incontro pubblico su “Il potere: uno spazio inquieto”. Presentazione del libro di Rocco D’Ambrosio

6. Venerdì 18 febbraio 2022 – Il futuro sostenibile della nostra regione

Relatore: Filippo Romano, Incaricato per il contrasto ai roghi nella Terra dei fuochi

7. Marzo 2022

Visita al Palazzo dell’Assemblea Regionale Siciliana

8. Aprile-Maggio 2022

Incontro con i Candidati alla Presidenza della Regione Siciliana

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

La quota/contributo di iscrizione per l'intero programma è di € 20,00. Può partecipare chi ha compiuto i 15 anni. Per l'iscrizione è sufficiente inoltrare domanda via email: francesco.std@gmail.com o telefonando al 393.9114018. Le iscrizioni terminano il 26 ottobre 2021. Gli incontri si terranno presso gli studi televisivi della LaTr3 (canale 616) di Marsala, un venerdì al mese, dalle ore 17,30 alle ore 19,30.



STRUTTURA DEGLI INCONTRI

La metodologia: ogni incontro si svolgerà in diretta televisiva e Facebook. La prima ora è affidata al docente che sarà interamente trasmessa, la restante ora si faranno gruppi di studio.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI

La scuola si inserisce nel circuito di scuole promosse dall’Associazione Cercasi un fine Onlus; il direttore scientifico è il prof. rev. Rocco D’Ambrosio. Al termine del percorso formativo sarà consegnato il relativo attestato di partecipazione. A domanda, potrà essere consegnata l'attestazione utile alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi, da presentarsi alla facoltà universitaria o scuola superiore.