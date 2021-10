Marsala, il Circolo PD online "Nilde Iotti": "Occorre ripartire non escludendo"

09/10/2021 20:00:00

Il Circolo PD online Nilde Iotti ha convocato il 6 ottobre l’assemblea degli iscritti per affrontare una serie di questioni che riguardano la precaria situazione in cui versa l’amministrazione di centro destra che, ad un anno dal suo insediamento, ha dimostrato tutta la sua incapacità nel gestire la nostra città e i nostri territori. L’altro tema è stato i l risultato elettorale del 4 e 5 Ottobre che ha visto il partito democratico rappresentare la forza politica decisiva in alcune città come Bologna, Milano e Napoli, dove sono stati eletti al primo turno i candidati sindaci e arrivare al ballottaggio i candidati di Roma e Torino.

La linea del segretario Letta è stata vincente perché ha puntato su un più ampio coinvolgimento della classe dirigente, che non si è limitata a guardare il passato ma ha indicato le soluzioni nell’immediato, nel breve e nel medio termine. Lo ha fatto presentando programmi seri e proponendo nomi credibili capaci di riacquistare la fiducia degli elettori. Sulla base di queste premesse è necessario essere maggiormente presenti nei quartieri, nelle piazze, nei posti di lavoro per dare ascolto alle esigenze dei cittadini; parlando di lavoro ma anche di scuola, di sanità, di equità sociale e ambientale, di cuneo fiscale, di sicurezza. Essere coerenti e conseguenti delle proprie posizioni per accreditarci vere forze di sinistra e progressiste usando un linguaggio comprensibile che si contrappone a quello populista e sovranista adottato dalla destra di Salvini e della Meloni.

Importante ricordare, anche al fine di fare chiarezza, che il Circolo Pd online Nilde Iotti ha come valori fondanti l'appartenenza al PD e l'assoluto rispetto di tutti gli organi statutari democraticamente legittimamente eletti. E' nato per rispondere alle sollecitazioni del segretario Letta che riconosce alle varie Agorà il valore di un luogo virtuale dove iscritti e simpatizzanti del PD possano esprimere le proprie opinioni, dibattere problemi. Cosa che, nella realtà di molti territori, non avviene; anche nella nostra città, sono mancate le occasioni di incontro e di dibattito, a causa di segreterie troppo chiuse. In questo quadro l’Assemblea degli iscritti del circolo Nilde Iotti ha preso atto delle dimissioni della Segretaria del Circolo territoriale ad un anno esatto dalla debacle del partito democratico che non è riuscito a portare un solo consigliere comunale a Marsala. Occorre ricostruire con passione e coraggio, aprendo le porte e non escludendo, tenere attiva la sede del circolo coinvolgendo i cittadini con le attività che si intendono realizzare; parlare in modo inequivocabile, con un linguaggio che sia di opposizione alle forze politiche di centro destra che oggi amministrano malamente la nostra città, a cominciare dal Sindaco Massimo Grillo.



Il vezzo di lanciare accuse, continuare a dividere, esasperare spaccature, non rientra nei nostri programmi, né nella nostra linea politica, etica e culturale. Il risultato registrato il 4 e 5 ottobre scorso dovrebbe incoraggiare tutti coloro che si sentono sinceramente di appartenere al PD per affrontare la sfida delle prossime elezioni nella nostra Regione. Già il nostro segretario Enrico Letta ha iniziato i suoi contatti con i referenti della Regione per trovare i candidati giusti e all’altezza di imprimere una svolta alla nostra Isola che ne ha veramente bisogno.



Sono tanti i nuovi tesserati e i simpatizzanti del Pd di Marsala, lontani da logiche di acquisizione di poltrone, che vogliono mettere in moto una campagna elettorale efficace per vincere le prossime elezioni in Sicilia. Il nostro auspicio è che il Pd regionale, nel prendere atto delle dimissioni della segretaria Rosalba Mezzapelle, valuti la possibilità che il Circolo territoriale del Pd a Marsala abbia un gruppo dirigente realmente operativo nella nostra città legittimato ad avere la sua voce in capitolo.

Per il Circolo PD online Nilde Iotti La coordinatrice Linda Licari