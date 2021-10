 Effetto Green Pass, più vaccini in Sicilia. Altre proteste. La situazione contagi

17/10/2021 06:00:00

Effetto Green Pass sulle prime somministrazioni del vaccino anti-Covid in Sicilia.

L’entrata in vigore, venerdì, dell’obbligo di certificato verde per i luoghi di lavoro ha convinto i dubbiosi a vaccinarsi contro il Covid-19.



Nei primi quattro giorni della settimana sono corsi a fare la prima dose 30mila non vaccinati, il 41 per cento in più rispetto agli stessi giorni della settimana prima. Il picco è stato giovedì, la vigilia dell'entrata in vigore della norma, con 9.140 prime dosi somministrate, il 68 per cento in più del giovedì precedente. Somministrazioni che hanno riguardato soprattutto le persone tra i 29 e i 69 anni.



La regione più no vax è la Sicilia (24,3%) con 625.565 non vaccinati. Poi la Calabria (23,4%,226.745), la Provincia Autonoma di Bolzano (22,7%, 63.570), la Valle d’Aosta (21%,13.017) e le Marche (20,4%,156.724). Le regioni più virtuose, invece, sono: Lombardia (14,3% i non vaccinati), Lazio (14,2%) e Toscana (13,8%). Tra le 4 macro aree del Paese è il Sud con il più alto numero di non vaccinati (2.143.769, il 20% del totale della popolazione tra i 20 e i 59 anni). In Italia, infine, i «no vax“ in età lavorativa sono 5.432.118, pari al 17,4% della coorte 20-59 anni.

Queste persone, però, dovranno aspettare 15 giorni dalla vaccinazione per avere il Green Pass. Nel frattempo, come tutti gli altri no-vax, per lavorare dovranno fare il tampone ogni due giorni. E in questi giorni le farmacie autorizzate ai test anti-Covid sono state prese d’assalto.

In tutta Italia, venerdì, giornata record per l'emissione di Green pass, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori: sono stati 867.039.



Il giorno precedente erano stati 860.094, altro picco. L'impennata di questi due giorni si deve alla grande quantità di certificazioni a seguito di tamponi: venerdì sono stati 653.827; quelli da vaccinazione sono stati invece 208.831; da guarigione 4.381.

Ma è stato un altro sabato di proteste in tutta Italia dei no-green pass. Da Milano, a Roma, a Palermo.

In Sicilia, sit-in contro il green pass a Palermo. Sono scesi in piazza lavoratori, studenti e cittadini. Gli studenti dell’università palermitana, in piazza, hanno scritto una lettera di protesta al rettore dell’ateneo. Non si sono registrati, però, disordini.



I dati siciliani

Sono 266 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.951 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 2% sabato era al 1,2 %.

L'isola è al quarto posto nei contagi giornalieri, al primo c'è la Lombardia con 432 casi, al secondo il Veneto con 398 casi e al terzo la Campania con 340 casi.

Gli attuali positivi sono 7.727 con una diminuzione di 243 casi.

I guariti sono 507 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.935.



Sul fronte ospedaliero sono adesso 293 i ricoverati, 9 in meno, mentre in terapia intensiva sono 43, lo stesso numero rispetto a sabato.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 17 casi, Catania 121, Messina 38, Siracusa 44, Ragusa 6, Trapani 7, Caltanissetta 11, Agrigento 18, Enna, 4.



Il virus in Italia

Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732.

Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.

Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 472.535 secondo i dati del ministero della Salute, in lieve calo rispetto al record di ieri quando furono 506.043. Il tasso di positività è allo 0,6%, pressochè stabile rispetto allo 0,5% di ieri.

Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 12 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.371, rispetto a ieri sono 74 in meno.

Prosegue "positivamente" la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa le prime somministrazioni di venerdì, data di entrata in vigore dell'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. Si tratta di oltre diecimila somministrazioni in più rispetto al venerdì precedente. Lo rileva la struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo.

Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni - secondo l'aggiornamento di stamattina - ha superato 87,3 milioni.