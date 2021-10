Coronavirus, Sicilia: i dati del 20 Ottobre, 369 nuovi casi, 7 in provincia di Trapani 

20/10/2021 18:11:00

Sono 368 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.619 tamponi, con un tasso di positività del 2,5%. Altri 5 i decessi (di cui uno risalente allo scorso agosto) e 404 i guariti.

L'incidenza dei casi casi per 100 mila abitanti è di 38.

In lieve aumento i numeri ospedalieri: 263 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 8 in più rispetto a ieri; sono invece 49 i posti letto occupati in terapia intensiva (+1), con 6 nuovi ingressi in rianimazione. La provincia di Catania è ancora quella con più contagi: oggi sono 173, quasi la metà di tutti quelli totalizzati dalla Sicilia. Questi i casi registrati nelle altre province: Messina 48, Palermo 42, Siracusa 38, Agrigento e Caltanissetta 21, Enna 15, Trapani 6, Ragusa 4.