Covid in Sicilia: sono 285 i nuovi casi, scende l'indice di positività. I dati di oggi

30/10/2021 18:20:00

Scende il numero dei nuovi positivi al Covid in Sicilia rispetto a ieri. Sono 285 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 11.153 tamponi processati in Sicilia. Ieri erano 471. L’incidenza scende al 2,5% ieri al 3,7%. L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è la Campania con 629 casi, al secondo posto la Lombardia con 574 casi, al terzo il Lazio con 538 casi, al quarto il Veneto con 532 casi, al quinto l’Emilia Romagna con 409 casi e al sesto la Toscana con 287 casi.

Attualmente sono 7.162 i positivi al Covid nell'isola, di cui 285 ricoverati in regime ordinario, 33 in terapia intensiva e 6.844 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 293.754, mentre i decessi a 7.015. Da inizio pandemia sono state 307.931 le persone contagiate nell'Isola.

I dati nelle nove province. A Palermo sono stati registrati 10 nuovi positivi, a Catania 167, a Messina 5, a Siracusa 31, a Trapani 30, a Ragusa 1, a Caltanissetta 8, ad Agrigento 21 e ad Enna 12. Nel Catanese, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ancora una volta tantissimi casi.

Il virus in Italia - Sono 4.878 nelle 24 ore, ieri erano stati 5.335, anche se prosegue il trend settimanale di crescita. I tamponi sono 477.352, tremila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente da 1,1% a 1%. I decessi sono 37 (ieri 33), per un totale di 132.074 vittime dall’inizio dell’epidemia. In calo le terapie intensive, 3 in meno (ieri +2) con 20 ingressi del giorno, e scendono a 346, mentre i ricoveri ordinari sono 49 in più (come ieri), e arrivano a 2.707. La regione con più casi odierni è la Campania (+629), seguita da Lombardia (+574), Lazio (+538), Veneto (+532) ed Emilia Romagna (+409). I casi totali sono 4.767.440.