Covid, sono 301 i nuovi casi in Sicilia. I dati aggiornati

31/10/2021 18:00:00

In Sicilia sono 301 i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore su 11.204 tamponi processati con l'indice di positività che salito al 2,7% (ieri 2,5%). Ieri erano stati 285 i nuovi casi su 11.153 test. Sono due i decessi, ma la Regione specifica uno del 29 ottobre e uno del 30, mentre sono 264 i guariti. Aumentano di tre unità i ricoveri in regime ordinario. La Sicilia si trova al settimo posto per contagi giornalieri.

Attualmente sono 7.197 i positivi al Covid in Sicilia, di cui 288 ricoverati in regime ordinario, 33 in terapia intensiva e 6.876 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.018 e i decessi a 7.017. Da inizio pandemia sono state 308.232 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

Catania la provincia con più contagi - A livello provinciale, a Palermo sono 96 i nuovi casi, a Catania 116, a Messina 40, nessuno comunicato a Siracusa, 21 a Trapani, 3 a Ragusa, 7 sia a Caltanissetta che ad Agrigento, 11 ad Enna.

I dati italiani - Sono 4.526 i positivi in Italia, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.878. Nelle ultime 24 ore sono stati 26 i decessi (ieri 37), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 132.100. Con quelli di oggi diventano 4.771.965 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 82.448 (+2.067), 79.352 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.754 di cui 342 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.557.417 con un incremento di 2.432 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Campania (636), poi il Lazio (528), la Lombardia (474), il Veneto (388) e la Toscana (385).