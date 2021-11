Covid, su l'indice di positività in Sicilia. Speranza, se necessario proroghiamo lo stato di emergenza

01/11/2021 06:00:00

In Sicilia sono 301 i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore su 11.204 tamponi processati con l'indice di positività salito al 2,7% (ieri 2,5%). Sabato erano stati 285 i nuovi casi su 11.153 test. Sono due i decessi, ma la Regione specifica uno del 29 ottobre e uno del 30, mentre sono 264 i guariti. Aumentano di tre unità i ricoveri in regime ordinario. La Sicilia si trova al settimo posto per contagi giornalieri.

Attualmente sono 7.197 i positivi al Covid in Sicilia, di cui 288 ricoverati in regime ordinario, 33 in terapia intensiva e 6.876 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 294.018 e i decessi a 7.017. Da inizio pandemia sono state 308.232 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

Catania la provincia con più contagi - A livello provinciale, a Palermo sono 96 i nuovi casi, a Catania 116, a Messina 40, nessuno comunicato a Siracusa, 21 a Trapani, 3 a Ragusa, 7 sia a Caltanissetta che ad Agrigento, 11 ad Enna.

Speranza, se necessario prorogheremo lo stato di emergenza - "Proroga dello stato d'emergenza? Come Governo ci baseremo sull'evidenza scientifica, se sarà necessario prorogare lo stato d'emergenza lo faremo senza timore. Ricordo che ad oggi la curva è in risalita". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenuto a 'Mezz'ora in +' su Rai3.

"Per il terzo richiamo abbiamo tutte le dosi necessarie. Non abbiamo alcun problema di dosi". Dobbiamo insistere e accelerare su questo e lo stiamo facendo, in alcuni giorni abbiamo superato le 100mila giornaliere. Oggi la raccomandiamo a tutte le persone di più di 60 anni che hanno completato il ciclo da più di 6 mesi e tutti i fragili di ogni età. Queste persone possono prenotarla immediatamente", ha aggiunto il ministro della Salute

"Noi pensiamo che in questo momento il Green Pass sia fondamentale, perche' ci consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le universita'", ha sottolineato Speranza. "In un quadro epidemiologico diverso, faremo naturalmente tutte le valutazioni necessarie", ha aggiunto precisando che pero' in questo momento "i numeri sono in crescita".

"E' in corso procedura di valutazione da Ema e il nostro auspicio che possa esprimersi entro fine anno, a dicembre: quando si sarà espressa, anche in Italia si potrà procedere con questa vaccinazione", ha detto il ministro rispondendo ad una domanda sulla decisione della Fda di approvare il vaccino anti Covid per bambini tra i 5 e i 12 anni.

"Lo scudo che abbiamo costruito con la campagna di vaccinazioni è uno scudo che funziona e ci proteggerà anche nei mesi autunnali e invernali. E' chiaro però che questo scudo va accompagnato da misure di cautela e di precauzione, come le mascherine al chiuso che sono un pezzo fondamentale della nostra strategia e non siamo intenzionati a rinunciarvi", così Speranza, spiegando che serve continuare ad utilizzarle "anche all'aperto dove ci sono assembramenti".

I dati italiani - Sono 4.526 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a sabato, quando erano stati 4.878. Sono invece 26 le vittime in un giorno (sabato 37).

Sono 350.170 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 477.352. Il tasso di positività è all'1,3% in lieve aumento rispetto all'1% di ieri.

Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 17 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.754, ovvero 47 in più rispetto a ieri.