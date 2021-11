 Verso la terza dose ai 50enni. Covid a scuola, situazione stazionaria in Sicilia

03/11/2021 06:00:00

Per la terza dose di vaccino anti-Covid "è ragionevole pensare ad una estensione della platea" e "credo entro la fine dell'anno si potrà arrivare ai 50enni", ma ora è il momento di "un appello che dobbiamo fare a tutti quei cittadini per cui è già prevista la somministrazione della terza dose: devono iniziare a prenotarsi nelle piattaforme regionali per aiutare da un punto di vista organizzativo e logistico".



Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a margine di una visita allo Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.

"Sulla nuova dose di vaccino anti-Covid per coloro che hanno ricevuto il monodose Johnson&Johnson, l'intendimento è di indicare a tutti la somministrazione eterologa, ossia con vaccino a mRna, passati i 6 mesi dall'inoculazione o per chi vuole anche prima". Lo dice all'ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Gli italiani vaccinati con J&J sono un milione e mezzo.



“Con il 90% della popolazione vaccinata si può considerare l'allentamento del Green Pass”, ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, nella trasmissione 24 Mattino su Radio 24. "Il prolungamento dello stato di emergenza e le misure restrittive sono correlate al numero dei vaccinati. Credo - ha detto - che vadano date delle prospettive ai cittadini, io credo che con il 90% dei vaccinati si possano prendere in considerazione l'allentamento delle misure, come la revisione dell'utilizzo del Green Pass con una sua estensione più ridotta rispetto a quanto è previsto oggi".

Sulla proroga dello stato di emergenza, Costa ha detto: "faremo le dovute valutazioni al momento opportuno, ora dobbiamo continuare nell'opera di convincimento, poi valuteremo entro fine anno quale sarà il quadro, quale sarà la percentuale di vaccinati raggiunta. Noi abbiamo l'obiettivo di raggiungere il 90% dei vaccinati perché siamo consapevoli che questa percentuale ci permetterebbe una gestione migliore della pandemia e ci permetterebbe di valutare un allentamento delle misure restrittive qualora questa percentuale non arrivasse dovremmo fare altri tipi di riflessione".

Il Covid in Italia è in crescita. L’incidenza sta salendo in molte regioni, e a livello nazionale è sopra i 50 nuovi casi settimanali per 100 mila abitanti. Con le vecchia regole sarebbero scattate le restrizioni della zona gialla. Anche in Sicilia l’incidenza è intorno ai 50, ma il tasso di occupazione ospedaliera è sotto la soglia critica.







Covid a scuola, situazione stazionaria in Sicilia

L'incidenza degli alunni positivi nelle scuole siciliane risulta dello 0,14%, stazionaria - nella settimana 18-24 ottobre - rispetto al dato della settimana precedente e quindi si conferma in diminuzione rispetto alla prima settimana di rilevazione (0,17%).

Lo dice la rivelazione settimanale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia.



Gli alunni positivi (da infanzia a scuola secondo grado) sono 807 su 589.704. Per il personale docente e Ata - dice l'ufficio scolastico - si riscontra una variazione non significativa dell'incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente: per i docenti dallo 0,13% allo 0,15% mentre per il personale Ata dallo 0,9% allo 0,10%. Gli attuali dati, anche per il personale scolastico, sono in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione (20-27 settembre 2021). Su 64267 docenti 95 sono risultati positivi, su 16831 impiegati Ata solo 16 sono risultati positivi.

Castellammare, continuano le vaccinazioni al centro Duchessa

Per tutto il mese di novembre continuano le vaccinazioni anti Covid-19 a Castellammare del Golfo: il Centro Duchessa sarà aperto tre giorni a settimana e precisamente il mercoledì e sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, e la domenica mattina dalle ore 8 alle 14.



Per vaccinarsi non occorre prenotazione e l'Azienda sanitaria provinciale ha previsto l'apertura anche domenicale per dare l'opportunità a chi lavora di raggiungere il centro vaccinale aperto anche il mercoledì e sabato giornata in cui, nella zona adiacente il centro Duchessa, si svolge il mercatino rionale.



Fino al 30 novembre ci si potrà dunque vaccinare al Centro Duchessa di Castellammare del Golfo il mercoledì, sabato e domenica, senza prenotazione ed esibendo tessera sanitaria e documento di riconoscimento.



I dati siciliani

Sono 382 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.028 tamponi processati in Sicilia.

Lunedì i nuovi positivi erano 295.



L'incidenza scende al 2,9% ieri al 4,2%. L'isola è secondo posto per contagi, al primo c'è il Lazio con 388 casi. Gli attuali positivi sono 7.611on un aumento di 227 casi. I guariti sono 152 mentre si registrano altre 3 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.022.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, 9 in più rispetto a lunedì mentre in terapia intensiva sono 40 quattro in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 58 casi, Catania 239, Messina 2, Siracusa 55, Ragusa 6, Trapani 11, Caltanissetta 5, Agrigento 6, Enna, 0.



La situazione in provincia di Trapani

Ancora un aumento degli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 412, secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani. Si registrano due nuovi decessi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 424. C'è un ricoverato in terapia intensiva, quattro in semi-intensiva e tre in regime ordinario.

Questi i dati nel dettaglio, tra parentesi la differenza con i dati di venerdì scorso:

Alcamo 52 (+14); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 11; Castellammare del Golfo 35(/) ; Castelvetrano 32; Custonaci 9 (+6); Erice 32(-2), Favignana 1; Gibellina 1; Marsala 66 (+8); Mazara del Vallo 34 (+2); Paceco 23; Pantelleria 5; Partanna 7; Petrosino 8; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 5; Santa Ninfa 3; Trapani 67 (-6); Valderice 12; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 412(+38)

Deceduti in totale 424 (+2)

Guariti totali 19533 (+25)

Ricoverati in terapia intensiva 1 (-1)

Ricoverati in terapia semi-intensiva 4 (-1)

Ricoverati regime ordinario 3 (+1)

Tamponi molecolari 180

Tamponi rapidi 131





I dati italiani

Sono 2.834 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, lunedì erano stati 2.818.

Sono invece 41 le vittime in un giorno (lunedì 20).

Sono 238.354 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

lunedì erano stati 146.725. Il tasso di positività è all'1,2%, in calo rispetto all'1,9% di lunedì.

Continua la risalita dei ricoveri per Covid. Sono 385 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 21 in più rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 34 (lunedì 33). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.992 (ieri 2.863), ovvero 129 in più rispetto a lunedì.