Al via a Palermo i forum tematici sugli incendi

04/11/2021 20:00:00

Il Coordinamento Salviamo i Boschi Sicilia promuove una serie di Forum dedicati al tema degli incendi, da come attuare la prevenzione alle soluzioni pratiche per contrastare il fenomeno, dalle procedure per ripristinare gli ecosistemi distrutti dal fuoco alle modalità per tutelare l’ambiente evitando nuovi disastri.

L'obiettivo è portare alla conoscenza del grande pubblico competenze e conoscenze tecniche adeguate per affrontare un problema sempre più drammatico come quello degli incendi.

Nel 2021 sono oltre 78 mila gli ettari bruciati in Sicilia, pari al 3% della superficie della regione, numeri drammatici che impongono interventi urgenti e una strategia per contrastare il fenomeno.

Primo Forum tematico

Il primo appuntamento è per venerdì 5 novembre, alle ore 17.30, presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, in via Messina Marine 14 a Palermo. Tema dell’incontro sarà il “Ripristino ecologico dei boschi percorsi dal fuoco”. Interverranno il professore Giuseppe Barbera, accademico emerito dell'Accademia italiana di Scienze forestali di Firenze; Donato Salvatore La Mela Veca, ricercatore e docente di Selvicoltura del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo; Tonino Perna, economista e sociologo, ex direttore del Parco nazionale dell'Aspromonte; e Gaetano Guarino, funzionario del Servizio antincendi boschivo del Corpo Forestale Siciliano.

Introdurrà i lavori Mariangela Galante, portavoce del Coordinamento Salviamo i Boschi. Modererà Giulia Rubino. Al termine degli interventi seguirà un dibattito con il pubblico. L’evento sarà trasmesso in diretta online sulla pagina Facebook del Coordinamento Salviamo i Boschi. Per partecipare sia in presenza che in via telematica sarà necessario registrasi. La capienza massima all’interno dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva è di cinquanta persone.