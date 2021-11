Sicilia, dopo il flop dei primi progetti Pnrr, la Regione assume 83 esperti

10/11/2021 11:00:00

Sono 83 gli esperti che il governo Musumeci assumerà per occuparsi dei progetti legati al Pnrr, dopo la magra figura della bocciatura dei primi progetti che dovevano essere finanziati.

Il concorso è stato portato in giunta dall’assessore al Personale, Marco Zambuto. Il progetto è già stato inviato a Roma per il finanziamento di 26,4 milioni di euro. Gli esperti che saranno assunti lavoreranno per almeno un anno, con la possibilità di una proroga per altri due. Se l'iter del bando sarà rispettato entro gennaio inizieranno a lavorare.

I comparti per cui dovranno lavorare per svilupparli sono: infrastrutture digitali, valutazioni e autorizzazioni ambientali, bonifiche, rinnovabili, rifiuti, edilizia e urbanistica, appalti. Ecco nello specifico i professionisti di cui si ha bisogno. Nove professionisti per le valutazioni ambientali: un ingegnere ambientale, un ingegnere gestionale, 1 architetto esperto in pianificazione del paesaggio, 2 ingegneri chimici, 1 agronomo, 1 esperto in scienze naturali e ambientali, due avvocati esperti in diritto ambientale.

Per le bonifiche serviranno le stesse figure più un geologo e due biologi. Per le rinnovabili la selezione riguarderà 4 ingegneri energetici, 2 ingegneri civili e 1 esperto in procedure di appalti pubblici. Per i rifiuti si cercano 12 esperti: 3 ingegneri ambientali, 1 ingegnere ambientale esperto analista gestionale, 1 chimico, 1 geologo, 3 biologi, 2 esperti in procedure di appalti pubblici, 1 avvocato esperto in diritto ambientale. Nell'edilizia urbanistica 3 architetti esperti delle norme di settore, 1 ingegnere ambientale, 2 ingegneri civili.

Per la progettazione di appalti si prevede la selezione di 10 geologi, 9 ingegneri civili ambientali o architetti, 13 esperti in procedure di appalti pubblici, 1 ingegnere impiantista ambientale. E poi ancora 2 esperti in procedure di appalti legati alla salvaguardia del patrimonio, 2 architetti esperti in materia di progettazione ed esecuzione dei lavori, 1 ingegnere esperto in sicurezza. La Regione selezionerà 2 esperti in diritto amministrativo, 1 in procedure di monitoraggio e un ultimo ingegnere gestionale. Questi costituiranno la cabina di regia che sovrintenderà a tutte le procedure legate al Pnrr. Gli 83 assunti lavoreranno anche nei Comuni. Il compenso sarà indicato nel bando e sarà comunque un'ottima retribuzione.