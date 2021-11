Il maltempo dà una tregua alla provincia di Trapani: torna il sole. Le previsioni

12/11/2021 06:40:00

Il maltempo dà una tregua, almeno per i prossimi giorni, in provincia di Trapani e nella Sicilia occidentale. I temporali dei giorni scorsi hanno fatto enormi danni. Il Trapanese e l'Agrigentino i territori più colpiti. Oggi l'allerta meteo in Sicilia occidentale viene declassata. Nel Trapanese la mappa della protezione civile segna un "verde", il livello più basso di rischio idrogeologico, mentre in tutto il resto della Sicilia è allerta gialla.

Ecco le previsioni per la provincia di Trapani.

Venerdì, 12 novembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 13 novembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2556m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.