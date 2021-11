Torna il corso per sommelier a Trapani

16/11/2021 02:15:00

Dopo due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19 l’Associazione Italiana Sommelier riparte con la formazione della figura professionale del sommelier.



Franco Rodriquez delegato per la Provincia di Trapani, organizza con il supporto dell’A.I.S. Sicilia, presidente Camillo Privitera, il Corso di 3° Livello che si svolgerà in 14 lezioni ed un esame finale con il quale si otterrà il conseguimento della qualifica di Sommelier, figura professionale prevista dalle Linee Guida sull’Enoturismo approvate dalla Conferenza delle Regioni in marzo 2019, in tutte le cantine, aziende e strutture eno-gastronomiche che

aderiscono all’enoturismo ai sensi del D.M. n. 2779 del 12/03/2019.



Una iniziativa pregevole che fornisce al nostro territorio, privilegiato per le attività vitivinicole, nuove opportunità lavorative garantendo la qualità delle

prestazioni. Le lezioni che prevedono la degustazione dei vini in abbinamento con i cibi si svolgeranno a partire da martedì 23 novembre 2021 presso

l’Agriturismo Vultaggio in contrada Misiliscemi 4, Frazione Guarrato (Tp).

Per informazioni telefonare a 0923 864261.