Ancora maltempo: domani è allerta meteo arancione in Sicilia

16/11/2021 19:35:00

La protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo arancione per quasi tutta la Sicilia relativo alla giornata di domani, fino a mezzanotte.

Peggiora il maltempo e per tutta la giornata di domani, 17 novembre 2021 è prevista allerta arancione, cioè di preallarme, indicato in serata per tutta la Sicilia dalla protezione civile regionale nel quotidiano bollettino che indica il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Per tutta la giornata di domani, mercoledì 17 novembre, ci saranno ancora temporali e la protezione civile indica rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Già oggi ci sono state scene incredibili a Castelvetrano, per una tromba d'aria a Selininunte con chicchi di grandine molto grandi. Un altro segno degli effetti del cambiamento climatico. Ne parliamo qui.

Per quanto riguarda domani, l’avviso diffuso dal dipartimento regionale di Protezione civile prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati.

Le scuole rimangono aperte.

Neanche una settimana fa il maltempo ha creato molti danni in provincia di Trapani. Qui il nostro report.