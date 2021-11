A Marsala si presenta il libro degli Amici del Terzo Mondo "Una storia che continua..."

17/11/2021 22:00:00

Sabato 27 novembre, alle ore 17, al Teatro Don Bosco, di via San Giovanni Bosco, ai Salesiani di Marsala, si terrà la presentazione del libro "Una Storia che continua..." - un progetto per finanziare borse di studio per giovani in Sud Sudan.

Alla presentazione del libro, che testimonia 40 anni di impegno dell'associazione Amici del Terzo Mondo, interverranno Salvatore Inguì, referente provinciale di Libera; Vincenzo Zerilli, presidente dell'associazione Amici del Terzo Mondo; Mario Arini, socio di Amici del Terzo Mondo e Mario Pellegrino, missionario in Sud Sudan.

"40 anni di impegno degli Amici del 3° Mondo di Marsala...e il lungo sogno di un mondo equo, giusto, in pace, solidale, senza guerre e povertà", scrive sul suo profilo facebook Salvatore Inguì.