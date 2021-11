Il maltempo non dà tregua alla Sicilia. Temporali, trombe d'aria e allerta arancione

17/11/2021 07:40:00

Il maltempo non dà tregua alla Sicilia, e oggi è ancora allerta arancione per i temporali e il rischio idrogeologico previsto.

L’avviso diffuso dal dipartimento regionale di Protezione civile prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati moderati. Venti forti. Da domani dovrebbe migliorare.

In provincia di Trapani oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2346m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

E quella di ieri non è stata neanche una giornata semplice, la Sicilia colpita da eventi straordinari che ormai accadono con troppa frequenza. Trombe d'aria che si sviluppano in mare e poi viaggiano verso la terra creando danni (e a volte morte come successo a Pantelleria alcuni mesi fa).

In un solo giorno, ieri, si sono registrate almeno sette trombe d'aria. Due soltanto a Selinunte, con i tornado danzare davanti il porto di Marinella. Trombe d'aria e grandinate record con chicchi di ghiaccio grandi quanto uova.

Le scuole oggi, però, restano aperte in provincia di Trapani. Chiudono invece a Sciacca e Menfi.