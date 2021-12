Marsala: successo per l'iniziativa "LibrOnde - lascia un libro, prendi un libro"

03/12/2021 22:00:00

Marsala risponde con successo all'iniziativa “LibrOnde – Lascia un libro, prendi un libro” e quattro nuovi punti si aggiungono ai già presenti Pro Loco e Fauna Urbana.



Ad aver abbracciato il progetto nazionale, proposto a Marsala dai Fratelli della Costa-Tavola di Mozia e patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Marsala nell'ambito del progetto “Marsala città che legge”, sono la scuola nautica VelaSpiego, diretta dal "Fratello" Davide Del Puglia, il cinema Golden, la farmacia Giacalone di contrada Ciavolotto e la caffetteria Grand'Italia di Piazza Loggia.



Con LibrOnde, le biblioteche diffuse sul territorio marsalese offrono ai cittadini la possibilità di liberare i libri dormienti impolverati sulle librerie delle nostre case e portarli nei luoghi della quotidianità, quindi negozi o istituzioni dove le persone si recano normalmente.



Non si vuole portare le persone ai libri, ma i libri alle persone.

La regola per prendere un libro è solo una: bisogna lasciarne un altro.



Se avete dei libri che non leggete più, portateli e darete la possibilità di dare una nuova vita alle pagine ingiallite dal tempo, così come se possedete un'attività commerciale, un luogo dove la gente passa e pensate possa abbracciare il progetto cultura e volete essere inseriti nel circuito nazionale, contattate i Fratelli della Costa-Tavola di Mozia e presto sarete inseriti nel progetto.

Perché dove c'è un libro, c'è cultura e dove c'è cultura, c'è una comunità che progredisce.



LibrOnde – Lascia un libro, prendi un libro

Pro Loco Marsala - Via XI Maggio, 100

Fauna Urbana - Via Dante Alighieri, 171

Scuola Nautica VelaSpiego - Via Mazzini, 53

Cinema Golden - Via S. Giovanni Bosco, 24

Farmacia Giacalone - C.da Ciavolotto, 263

Caffetteria Grand'Italia - Piazza Loggia