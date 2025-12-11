Il Corallo anima di Trapani: il presepe settecentesco restaurato in mostra il 13 dicembre

11/12/2025 14:46:00

Sabato 13 dicembre 2025, alle 17:00, il Museo Regionale Pepoli di Trapani ospiterà un evento speciale: la presentazione ufficiale del restauro di un prezioso presepe in corallo del XVIII secolo, autentico capolavoro dell'artigianato trapanese.

Il restauro, che ha restituito al pubblico uno dei tesori più raffinati della tradizione locale, è stato finanziato dall'Associazione Amici del Museo Pepoli.

Il presepe, simbolo della maestria dei corallai trapanesi, rappresenta un legame profondo con la storia e la cultura della città. L'iniziativa fa parte della seconda edizione di "Il Corallo anima di Trapani", un programma di eventi promosso dal Comune di Trapani e dalla Biblioteca Fardelliana, con il contributo dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana. Fino al 12 dicembre, il Museo Pepoli ospita anche il laboratorio creativo "Dal Mediterraneo al Museo – Il viaggio del corallo", offrendo ai visitatori un'opportunità unica di esplorare la storia e le tecniche dell'arte corallara trapanese.

Il programma prevede una serie di attività che celebrano la tradizione corallara della città, tra cui la visita alle botteghe e showroom trapanesi, che hanno aperto le porte agli studenti per far loro scoprire il mondo della lavorazione del corallo, e il ciclo di eventi che culminerà il 19 dicembre con la tavola rotonda internazionale "Rotte del Corallo - Dialogo tra culture mediterranee". Questo incontro segnerà la firma del protocollo per la Rete Mediterranea delle Città del Corallo, un’alleanza strategica che coinvolgerà Trapani, Sciacca, Torre del Greco, Alghero, Tunisia e Andalusia, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare questa antica tradizione artigianale. La mostra e gli eventi sono parte di un percorso che mette in luce il ruolo del corallo nella cultura trapanese, combinando tradizione, innovazione e tecnologia. Durante tutto il mese di dicembre, la Biblioteca Fardelliana ospiterà anche un percorso audiovisivo dedicato al corallo, con proiezioni di docufilm e documentari sul tema.



