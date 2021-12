Alcamo: diversi interventi alle opere pubbliche

05/12/2021 14:00:00

E’ stato firmato, nei giorni scorsi, il contratto fra il Comune di Alcamo e la ditta che farà i lavori di manutenzione straordinaria, ai fini dell'adeguamento impiantistico, antincendio ed efficentamento energetico, della Palestra Comunale Tre Santi (di fronte Palazzo di Vetro Piazza Jose Maria Escriva).

Soddisfazione è stata espressa dagli assessori Vittorio Ferro (Lavori Pubblici) e Gaspare Benenati (Sport) per la riqualificazione ambientale e funzionale dell'impianto (in foto).



Da sabato scorso proseguono i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino.

A darne notizia l’Assessore alle Politiche Ambientali e al Verde, Alberto Donato che dichiara “questo è uno degli interventi previsti per la cura e la manutenzione del verde pubblico cittadino; in particolare gli operai della Roma Costruzioni faranno i lavori di potatura, asportazione di fogliame e pulitura delle siepi".

Le vie e le piazze interessate sono: Via Veronica Lazio, Piazza Ciullo, Via Tenente Vito Manno, Collegio Dei Gesuiti, Piazza Bagolino, Piazza della Repubblica, Via Rocco Chinnici, Viale Europa,

Viale Italia, Piazza Pittore Renda, Via Delle Magnolie, fine Via Sen. F.sco Parrino, Via Giovanni Verga, Via Kennedy, Via Senatore Francesco Parrino, Via Stefania Naselli (Palestra Tre Santi), via Monte Bonifato, S.S. 113 (vicino abbeveratoio), Villetta piazzetta Garibaldi, Corso Dei Mille, c/da Magazzinazzi, Battigia



E’ iniziata la manutenzione straordinaria delle aree a verde della Città, comprese le ville comunali.



Da qualche giorno è in funzione l'impianto di illuminazione della centrale piazza Pittore Renda.

Al riguardo, ha espresso soddisfazione per i celeri lavori di adeguamento il Sindaco Domenico Surdi.