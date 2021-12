06/12/2021 09:34:00

Finisce nel fiume mentre fa motocross e annega. E' la tragica morte che ha trovato un 33enne di Acireale, Mario Tommasi, ieri pomeriggio nella Valle dell'Alcantara.



Il corpo dell'uomo è stato recuperato senza vita lungo il fiome sul versante di Giardini Naxos. L'uomo sarebbe caduto in acqua mentre effettuava motocross con altri due amici. Questi ultimi hanno lanciato l'allarme poco dopo le 14, quando si sono accorti che con loro non c'era più l'amico.

I tre motociclisti avevano raggiunto il greto del torrente dal lato di Calatabiano, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista recuperato senza vita sarebbe finito in acqua senza essere visto dagli amici e sarebbe stato rapidamente trascinato dalla corrente del fiume.

Quando il corpo è stato rinvenuto, vigili del fuoco e 118 erano già allertati ma nell'immediato si sono rivelati vani i tentativi di rianimare il giovane, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina, personale del 118 e i Vigili del fuoco di Letojanni e Riposto. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, anche perché Mario Tommasi era un esperto motociclista e quindi si escludono imprudenze da parte sua.