07/12/2021 13:04:00

Il maltempo continua a flagellare il territorio.

La notte scorsa è stata ancora una volta la pioggia battente a farla da padrona, e in mattinata si è proceduto con l'ormai consueta conta dei danni.

A Salemi è lo stesso primo cittadino Domenico Venuti a segnalare gli episodi più gravi, ovvero la caduta di un masso in via Mazara e di un albero in via Lo Presti.