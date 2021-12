Marsala, chiude di nuovo lo Scorrimento Veloce Via Salemi - Birgi

07/12/2021 14:28:00

Ci risiamo. Chiude di nuovo lo scorrimento veloce Via Salemi - Birgi. E dopo la chiusura del lungomare per quattro mesi, è un altro bel grattacapo per gli automobilisti marsalesi, per giunta sotto il periodo di Natale.

Dello stato dello scorrimento veloce ci occupiamo da tempo su Tp24. Attualmente è a senso unico, nell'attesa che vengano installati dei semafori per fare il senso unico alternato.

Il Comune ha fatto la gara per il lavori della galleria "Santi Filippo e Giacomo" il 2 Settembre, e i lavori non sono ancora cominciati.

La chiusura sarà di almeno dieci giorni a decorrere da Lunedì prossimo. L'obiettivo è mettere in sicurezza la galleria, ma è una fatica vana. Là c'è proprio un errore di progettazione enorme, e ogni sei mesi il Comune è costretto a chiudere la galleria e ad intervenire.

L'attuale senso unico di marcia in un tratto dello Scorrimento Veloce è conseguente al sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco che – su sollecitazione della Prefettura – avevano ulteriormente verificato lo stato di sicurezza della galleria.