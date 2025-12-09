Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
09/12/2025 17:48:00

Petrosino, tombino saltato in via Ugo La Malfa. Pericolo per automobilisti e motociclisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/petrosino-tombino-saltato-in-via-ugo-la-malfa-pericolo-per-automobilisti-e-motociclisti-450.jpg

In via Ugo La Malfa a Petrosino è saltato un tombino dalla sede stradale, causando, questa mattina, la foratura di uno pneumatico a un’auto in transito. 

 

Oltre ai danni ai mezzi, la situazione rappresentava un rischio significativo soprattutto per i ragazzi in motorino, in particolare nelle ore serali quando la buca risulta meno visibile.

 

Pur essendo stata predisposta una messa in sicurezza provvisoria, la strada non appariva ancora totalmente sicura. Sul posto, nel tardo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.  La segnalazione del pericolo è della consigliera comunale di opposizione Marcella Pellegrino. 









