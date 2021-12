1500 persone in lista d'attesa per un esame all'ospedale di Alcamo

09/12/2021 15:21:00

1500 persone in lista d'attesa

1500 persone sono in attesa per un esame diagnostico all'ospedale di Alcamo. Lo denuncia il conisgliere di Alcamo, e dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Franco Orlando.

E' infatti guasto da mesi il macchinario per la densitometria ossea dell’ospedale San Vito e Santo Spirito. Non è possibile effettuare visite di questo tipo e nel frattempo si è creata una lista d’attesa di ben 1500 utenti.

Orlando, oltre all'Asp, ha scritto anche ai Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

La Densitometria Ossea, meglio nota come MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), è un esame diagnostico fondamentale per la valutazione dello stato di salute delle ossa e per la predizione di eventuali rischi fratture.

Misura infatti la massa ossea, ovvero la quantità di calcio e altri minerali (fosforo, fluoro, magnesio) che conferiscono all’osso notevoli proprietà come durezza, rigidità e resistenza.