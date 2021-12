09/12/2021 16:07:00

In attesa dell'avvio dei lavori – che dovrebbero iniziare la prossima settimana – per la messa in sicurezza della strada di San Cusumano, dopo il cedimento del costone che si affaccia sul mare, è stata interdetta la circolazione dei mezzi pesanti.

La decisione è stata presa oggi dopo il vertice tra tecnici della Protezione civile di Erice e quelli del Libero Consorzio Comunale. Ma non è tutto perchè verrà ristretta la carreggiata per impedire alle auto di transitare in prossimità del cedimento. Già d lunedì dovrebbero prendere il via gli interventi.