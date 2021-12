Aereo Ryanair diretto verso la Sicilia colpito da un fulmine. Ecco cosa è accaduto 

10/12/2021 12:33:00

Attimi di terrore sull'aereo Ryanair diretto in Sicilia, da Verona a Palermo: l'aereo è stato infatti colpito dai fulmini, e il volo è stato dirottato a Catania

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima della "discesa" verso Punta Raisi. Momenti di panico tra i passeggeri, tornati a casa a notte fonda.

Sono state due le scosse, nel giro di pochi secondi. L’aereo non ha subito danni ma il pilota ha preferito evitare ogni rischio e ha optato per il dirottamento a Catania e non a Trapani dove c'erano le stesse condizioni meteo di Palermo.

Il volo - un Fr4915 della Ryanair - era partito in perfetto orario alle 17.15 dall'aeroporto di Verona, come da programma. Alle 18.20, in netto anticipo, il pilota aveva comunicato la "planata" verso Punta Raisi. Poi l'imprevisto. L'aereo infatti è entrato in un'area di forte turbolenza. Poi un forte rumore, seguito da uno scossone. Poi ancora un altro. Attimi di panico quelli vissuti dai passeggeri.

L'aereo ha quindi ripreso quota e ha iniziato a sorvolare a lungo il basso Tirreno. Intorno alle 19.15 - dopo interminabili minuti di incertezza a bordo - la decisione definitiva di evitare l'atterraggio a Palermo e dirottare il volo all'aeroporto di Catania. Alle 19.48 l'arrivo a Fontanarossa. Poco dopo le 21 i passeggeri sono stati riprotetti su tre pullman, uno diretto a Palermo a piazzale Einstein, e altri due all'aeroporto di Punta Raisi, dove sono arrivati quasi all'una di notte.

Un altro aereo diretto in Sicilia, invece, è passato poco distante da una tromba marina.