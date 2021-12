Le ricette veloci di Maria: Popcorn al cioccolato

10/12/2021 04:20:00



Popcorn al cioccolato!

I pop corn al cioccolato sono uno snack tra il dolce e il salato semplice e delizioso, velocissimo da preparare.

Una variante del classico pop corn fatto in casa, arricchito con l'aggiunta di cioccolato fuso, che lo renderà davvero irresistibile.

Prepariamo i popcorn dolci al cioccolato!

Ingredienti:

Mais

nutella

latte

olio di semi

Per preparare i pop corn al cioccolato, per prima cosa occupati dei pop corn.

Prepara i pop corn come fai solitamente, quando saranno pronti mettili da parte.

Sciogli il cioccolato, io ho utilizzato la nutella e ho aggiunto un po' di latte, ma puoi sciogliere il cioccolato anche a bagnomaria.

Quando il cioccolato è sciolto, spegnere il fuoco e versare i popcorn.

Una volta freddi possono essere conservati in buste alimentari, o in contenitori a chiusura ermetica, fino ad una settimana.

Maria Cucina