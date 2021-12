10/12/2021 12:15:00

Casi covid in un aumento, in tutta Italia e anche a Marsala.



Per questo motivo i consiglieri comunali Flavio Coppola e Walter Alagna del gruppo Noi Marsalesi hanno proposto una mozione con la quale invitano il sindaco a disporre un'ordinanza, con carattere di urgenza, che esenti le automobili dei positivi al virus dai vincoli delle strisce blu o di pulizia delle strade.



Effettivamente, è un problema comune a molti: con la positività la Asp ti obbliga alla quarantena domiciliare, e in molti casi questo riguarda l'intero nucleo familiare... ma la macchina rimane parcheggiata in zona a pagamento, oppure bisogna trovare qualcuno che sposti il veicolo nei giorni di pulizia della strada.



Coppola e Alagna chiedono quindi che la Polizia Municipale si interfacci con l'Asp per l'esenzione dal pagamento del ticket su striscia blu e l'esenzione da contravvenzione o rimozione delle vetture dei cittadini marsalesi in quarantena.