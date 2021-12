11/12/2021 04:00:00

Il Bilancio Partecipato è lo strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio che integra la democrazia rappresentativa con quella diretta.

Quest’anno il progetto più votato dai cittadini che hanno espresso il proprio voto online, collegandosi al sito istituzionale https://www.comune.alcamo.tp.it/it/page/41216, è di ambito culturale e s’intitola “L’arte...riparte -Natale Insieme” per un budget di 18 mila euro; mentre sarà finanziato in parte il progetto di ambito sociale “Qui con te, genitorialità consapevole” per circa 3.600 euro.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “ancora una volta il bilancio partecipato si è dimostrato uno strumento molto apprezzato ed efficace per coinvolgere la comunità e, soprattutto i giovani all'attività politica ed amministrativa dell’Ente. Siamo soddisfatti perché attraverso la democrazia diretta il nostro rapporto con la Città e le sue energie creative trova un’espressione concreta di partecipazione e realizzazione delle iniziative proposte dai cittadini”.

Conclude il Sindaco "speriamo che, negli anni, questo strumento possa essere ancora migliorato".

Ambedue i progetti saranno realizzati entro il mese di Dicembre.

Info https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/progetto-piu-votato-larte-riparte-natale-insieme